Перенести бронирование на другое время и/или дату

Откатать запланированный сет, но с уменьшением времени, например, если в группе 3 человека, то время катания составит 30 минут, если 4 человека, то 40 минут

Доплатить за четвертого/пятого участника и откатать полноценный час

Вернуть деньги

Серфинг тренажер запускается при условии набора группы от 5 и более участников. Во избежание отмены бронирования из-за недобора группы, просим записываться на время с высокой вероятностью запуска, где уже записаны участники.При онлайн бронировании количество участников в группе можно увидеть в ячейке на пересечении даты и времени.Если группа не набирается, наши администраторы свяжутся с Вами и предложат альтернативные варианты:Сотрудники ресепшн всегда связываются с клиентами накануне для подтверждения визита в комплекс, но бывают обстоятельства, когда об отмене визита мы узнаем за два-три часа до начала сеанса, в таком случае Ваше катание обязательно состоится вне зависимости от количества человек в группе