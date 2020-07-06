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Единственная в России профессиональная городская волна для сёрфинга Citywave®

Высота гребня достигает 1,4 метра, ширина волны 7,5 метра, а длинна бассейна составляет 15 метров.
Тёплая вода в нашем бассейне даёт настоящее ощущение морских тропиков, а мы гарантируем вам пляжное настроение и незабываемые эмоции :)
Ощущения как
в океане
Волна создаёт условия, точно такие же, как на океанской или речной волне. Это позволяет использовать привычные доски для серфинга
Лучший городской сёрф
Бесконечная волна, полностью с регулируемой высотой гребня до 1,4 метра, адаптируется ко всем уровням серфинга
Сёрфить у нас безопасно
Вас всегда подстрахуют наши профессиональные инструкторы, которые всё время находятся рядом с волной
Выдаём экипировку
Доску нужного размера, лиш, и шлем, чтобы ваши тренировки проходили с максимальным комфортом

Цены

Доска, лиш и шлем входят в стоимость. При первом посещении, проводится инструктаж по технике безопасности и оказывается помощь инструктором при старте от борта. При желании улучшить навыки катания, вы можете воспользоваться дополнительной услугой — занятие с инструктором персонально или в группе.
Дети от 8 до 14 лет допускаются только с инструктором (услуги инструктора оплачиваются отдельно)

Групповые тренировки от 5-ти до 8-ми человек
Сёрфинг для всех

Будни с 10:00 до 18:00

Будни с 18:00 до 00:00
Выходные с 10:00 до 00:00


3500 ₽ / час


4500 ₽ / час
Час для новичков в группе от 5-ти до 10 человек
На первые 20 минут катания для поддержки на воде устанавливается планка
Допускаются дети только старше 14 лет
Час для новичков

Будни в 13:00, 15:00, 18:00

Будни в 21:00
Выходные в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00


3500 ₽ / час


4500 ₽ / час
Час для опытных сёрферов в группе от 5-ти до 8 человек
Приветствуется использование своего инвентаря, в случае отсутствия, стоимость аренды "мягких досок" 500 руб/сет
"жесткой доски" 2000 руб/сет
Для опытных сёрферов

Будни в 9:00, 14:00

Будни в 20:00, 23:00
Выходные в 9:00


3500 ₽ / час


4000 ₽ / час
До 8-ми участников
Аренда волны целиком

с 00:00 до 2:00 и с 8:00 до 10:00

Будни с 10:00 до 18:00

Будни с 18:00 до 0:00 и в выходные


28 000 25 000 ₽ / час

28 000 ₽ / час

36 000 ₽ / час
Аренда оборудования

Шлем

Спасательный жилет для детей

Мягкая доска*

Аренда "жесткой доски"

* Кроме часа "Для опытных сёрферов"


бесплатно

бесплатно

бесплатно

2 000 ₽ / сет
Хранение серфборда

1 месяц

3 месяца

6 месяцев



1500 ₽ / шт

3000 ₽ / шт

5000 ₽ / шт

Услуги инструктора по сёрфингу

Стоимость тренировки оплачивается дополнительно к стоимости катания на сёрфинге.
Занятия в группе от 5 до 10 участников
За каждого участника
1500 ₽ / час
При аренде волны
1 инструктор
2 инструктора
3000 ₽ / час
5000 ₽ / час

Что входит в тренировку

Персональный подход к каждому клиенту
Разбор ошибок и корректировка техники катания после каждого проезда
При необходимости поддержка с воды
Освоение различных трюков
Забронируйте удобное время
После выбора тарифа, даты и времени, вы сможете оплатить заказ любым удобным способом
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Ответы на вопросы
Что такое искусственная волна?
Искусственная волна — это специальным образом сконструированный бассейн, в котором нагнетается водный поток. Образующаяся при этом волна сохраняет постоянную амплитуду, не увеличивается, не закручивается и не исчезает как на море или в океане. Высота гребня достигает 1,4 метра, ширина волны 7,5 метра, а длинна бассейна составляет 15 метров.
Сёрфинг — прекрасный вид спорта, развивающий все группы мышц, координацию и баланс.
Кто может сёрфить? Есть ли ограничения и противопоказания?
Возраст: от 8 лет
Вес: от 30 до 120 кг

Дети от 8 до 14 лет допускаются только с инструктором (услуги инструктора оплачиваются отдельно).
Мы не рекомендуем сёрфить беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоневрологическими заболеваниями, привычным вывихом, заболеваниями позвоночника и/или опорно-двигательного аппарата, а также мы не допускаем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Насколько это безопасно?

Сёрф-волна "Flow Moscow" построена немецким производителем с соблюдением всех мировых стандартов безопасности. Водный поток нагнетается с постоянной скоростью, поэтому волна ровная и удобная как для новичков, так и для профессионалов.

Наши инструкторы всегда рады помочь тем, кто делает первые шаги и только учится управлять доской.
Что взять с собой на занятие сёрфингом?
Для посещения сёрфинга с собой необходимо иметь: обувь для бассейна, футболку, шорты, спортивный или сплошной купальник без декоративных элементов.
Что я получу оплатив Услуги тренера? Это персональная тренировка?
  • Персональный подход к каждому клиенту
  • Разбор ошибок и корректировка техники катания после каждого проезда
  • При необходимости поддержка с воды
  • Освоение различных трюков
Услуга тренера не является персональной тренировкой, поскольку проходят в группе и у каждого инструктора одновременно может быть до 5 клиентов.
Персональная тренировка возможно только при аренде волны целиком.
Сколько человек одновременно могут находиться на волне?
В один час может быть забронировано от 5-ти до 10-ми участников, которые находятся вместе в зоне ожидания. Новички катаются по очереди с инструктором, а спортсмены, подтвердившие свою квалификацию, могут заходить на волну по двое.
Новички катаются под присмотром инструктора по очереди, возможно нахождение двух новичков на волне одновременно, так как они не используют всю ширину волны.
Спортсмены, заходят только по очереди.
Как стать спортсменом? Сложно ли пройти обучение?
На нашей искусственной волне проходят базовые и продвинутые курсы обучения сёрфингу, а также занятия для детей.

Занятия могут быть как групповые, так и индивидуальные.

Научиться ловить волну не сложно! Профессиональный инструктор по серфингу поможет приобрести необходимые навыки, держать баланс и выполнять различные элементы.
Зачем приезжать за 40 минут до начала?
Перед выходом на волну необходимо:
  • Заполнить анкету и зарегистрироваться на сёрфинг. Не забудьте документ, подтверждающий личность (паспорт или водительское удостоверение)
  • Переодеться в специальную экипировку
  • Пройти инструктаж
Что будет если группа не соберется?
Серфинг тренажер запускается при условии набора группы от 5 и более участников. Во избежание отмены бронирования из-за недобора группы, просим записываться на время с высокой вероятностью запуска, где уже записаны участники.
При онлайн бронировании количество участников в группе можно увидеть в ячейке на пересечении даты и времени.

Если группа не набирается, наши администраторы свяжутся с Вами и предложат альтернативные варианты:
  • Перенести бронирование на другое время и/или дату
  • Откатать запланированный сет, но с уменьшением времени, например, если в группе 3 человека, то время катания составит 30 минут, если 4 человека, то 40 минут
  • Доплатить за четвертого/пятого участника и откатать полноценный час
  • Вернуть деньги
Сотрудники ресепшн всегда связываются с клиентами накануне для подтверждения визита в комплекс, но бывают обстоятельства, когда об отмене визита мы узнаем за два-три часа до начала сеанса, в таком случае Ваше катание обязательно состоится вне зависимости от количества человек в группе

Приезжайте сёрфить!
Мы работаем для Вас
без выходных с 10:00 до 23:00
Наш адрес:
Москва, ул. Ставропольская, д. 43
15 минут пешком от метро Люблино

Телефон:
+7 (499) 670-09-09

E-mail:
info@moscowflow.ru

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